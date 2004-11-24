Требуется разработать веб-приложение «Коллекция CD дисков» с функционалом импорта содержимого диска, просмотра списка дисков, поиска файлов и редактирования. Приложение должно поддерживать работу с пользователями и использовать PHP и MySQL. Программисты из Киева, почасовая оплата после утверждения ТЗ.