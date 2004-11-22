Требуется разработать интернет-магазин с готовым дизайном в HTML и Flash. Необходимо реализовать функционал базы данных о продуктах, корзину покупок, биллинг и административную часть для управления товарами. Использование PHP и MySQL обязательно. Ожидаются предложения по стоимости и примеры предыдущих работ.