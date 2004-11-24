Создайте площадку для продажи downloadable goods, включающую каталог, поисковую систему, корзину для покупок, доставку цифровых товаров и систему оплаты. Полное техническое задание предоставляется по запросу.
Обменный пункт
1 Проанализировать работаюшие в интернете обменные пункты и сделать лучше и удобнее !
2 Навигация должна быть очень простая и понятная !
3 Простая система администратирования !
4 Обмен любых электронных валют!
5 Рассылка + партнерская программа !
6 Простой со вкусом не сложный дизайн!
7 Хорошо оптимизированный код под поисковые запросы !
8 Не большой вес и быстрая работа скрипта !
Хотелось бы узнать возможность и ставку !
Заявки фрилансеров
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