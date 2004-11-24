Обменный пункт

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок389 просмотров

1 Проанализировать работаюшие в интернете обменные пункты и сделать лучше и удобнее !

2 Навигация должна быть очень простая и понятная !

3 Простая система администратирования !

4 Обмен любых электронных валют!

5 Рассылка + партнерская программа !

6 Простой со вкусом не сложный дизайн!

7 Хорошо оптимизированный код под поисковые запросы !

8 Не большой вес и быстрая работа скрипта !

Хотелось бы узнать возможность и ставку !

21 год назад
dimeg
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт для downloadable goods

    $1000

    Создайте площадку для продажи downloadable goods, включающую каталог, поисковую систему, корзину для покупок, доставку цифровых товаров и систему оплаты. Полное техническое задание предоставляется по запросу.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    20 лет назад

  • Дороботать сайт связать дизайн с рнр кодом

    $15

    Требуется доработать сайт, связав дизайн с PHP-кодом. Некоторые элементы уже установлены и функционируют. Необходима интеграция оставшихся компонентов для полноценной работы сайта.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Дороботать сайт связать дизайн с рнр скриптами

    $15

    Необходима доработка сайта, связывание существующего дизайна с PHP-скриптами. Некоторые элементы уже установлены и работают. Ожидается, что фрилансер имеет опыт в веб-программировании и сможет быстро интегрировать необходимые функции.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Программинг для интернет магазина

    $600

    Требуется разработать программное обеспечение для интернет-магазина на основе существующего дизайна. Необходимо реализовать функционал и обеспечить интеграцию с платежными системами и базами данных. Ожидается опыт в веб-программировании и знание современных технологий.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    20 лет назад

  • Нужен форум ( конференция )

    Требуется разработать форум в формате конференции с функционалом, аналогичным указанному примеру. Необходимо предоставить чистый скрипт без дизайна, акцент на хорошую админку. Оплата будет произведена через WM.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Разработка программной части сайта хостинговой компании

    Требуется разработка программной части сайта для компании-ресселера хостинговых услуг. Необходимо адаптировать функционал под ресселерскую программу, интегрировать с регистраторами доменных имен и выполнить верстку согласно готовому дизайну. Идеально для специалистов в веб-программировании.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    20 лет назад

  • Разработка модулей баннеро-обменной системы

    $600

    Компания PrimeroStudio ищет партнеров для разработки модулей баннеро-обменной системы. Требуется опыт работы с подобными системами и готовность начать сразу после телефонного звонка. Рассматриваются только разработчики из Киева.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    20 лет назад

  • Web приложение "Коллекция CD дисков".

    $200

    Требуется разработать веб-приложение «Коллекция CD дисков» с функционалом импорта содержимого диска, просмотра списка дисков, поиска файлов и редактирования. Приложение должно поддерживать работу с пользователями и использовать PHP и MySQL. Программисты из Киева, почасовая оплата после утверждения ТЗ.

    MySQLPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    21 год назад