Необходимо разработать обменный пункт, который будет удобнее существующих. Требуется простая навигация, система администрирования и возможность обмена любых электронных валют. Также предусмотрите партнерскую программу, простой дизайн и хорошо оптимизированный код для поисковых систем. Уточните стоимость и сроки выполнения.