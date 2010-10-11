Мешать строчки в текстовом файле

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок249 просмотров
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Приветствую всех! Нужен скрипт, чтобы рандомно мешать строчки в текстовом файле.

Пример:

то что было

строка1

строка2

строка3

строка4

строка5

то что перемешалось

строка3

строка5

строка2

строка1

строка4

13 лет назад
Vatan
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
hardstyler
Олег 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
$3
1 день