Скрипт "печать страницы"

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Нужна кнопка "печать страницы"

Сейчас пользуюсь вот таким скриптом:

{literal}

{/literal}

Функционал - устраивает. Не устраивает внешний вид.

Но хочется задать кнопке внешний вид: http://www.ai-mag.ru/data/images/pechat.jpg

Жду онлайн. пишите.

13 лет назад
Ales-Kras
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад