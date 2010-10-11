Программирование и верстка сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Здравствуйте, нужно запрограммировать и сверстать сайт для поставщиков и потребителей, ниже описан общий функционал:

1 . Корпоративный сайт

a . Информация о компании

b . Вакансии

2 . Интернет-магазин:

a . Каталог продукции

b . Корзина товаров / отобранные товары

c . Онлайн оплата товара (Счет-фактура, Visa/MasterCard

d . Пользовательская история операций

e . Каталог тематических статей

От вас в предложениях объязательно жду цену (или вилку цен) и сроки.

Верстка сайта
13 лет назад
fotofeel
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад