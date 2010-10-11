Установка и настройка плагина Ditto в CMS ModX

Здравствуйте! необходимо сделать где-то вот такой ролик http://www.youtube.com/watch?v=P7HVr1KOzH8 (длительность - 60 секунд) Просьба указать отдельно, будет ли он включать в себя озвучку(native english).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать на странице http://novonekrasovka.ru/statji.html вывод статей через плагин Ditto
Пример желаемого отображения тут http://heatingstandard.ru/interesnyie-stati.html
Детали обсудим в аське.
Цена вопроса 10WMZ, работы на 30 минут знающему человеку.
Оплата сразу после проверки работы.
З.Ы. прошу обращаться не тех ктьо попробует разобраться, а тех кто знает, делал и за пол часа сделает.
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