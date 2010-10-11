Установка и настройка плагина Ditto в CMS ModX

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки177 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать на странице http://novonekrasovka.ru/statji.html вывод статей через плагин Ditto

Пример желаемого отображения тут http://heatingstandard.ru/interesnyie-stati.html

Детали обсудим в аське.

Цена вопроса 10WMZ, работы на 30 минут знающему человеку.

Оплата сразу после проверки работы.

З.Ы. прошу обращаться не тех ктьо попробует разобраться, а тех кто знает, делал и за пол часа сделает.

MODX
13 лет назад
prokb
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
rachind
Даниил 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличная работы по установке плагина в CMS ModX. Сразу видно, человек профи, рекомендую, думаю ещё поработаем.
Заказчик отличный, оплата своевременна. Надеюсь, будем работать еще!
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