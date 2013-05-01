Вывод данных заказа интернет-магазина на печать

Здравствуйте! необходимо сделать где-то вот такой ролик http://www.youtube.com/watch?v=P7HVr1KOzH8 (длительность - 60 секунд) Просьба указать отдельно, будет ли он включать в себя озвучку(native english).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что есть:
интернет-магазин на Joomla 1.5.13
VirtueMart 1.1.4
Заказы поступают на электронную почту, данные вручную вносятся в таблицу ексель и по мере обработки заказов редактируются. (в виртумарте не редактируем, потому что не хватает полей для записи доп информации).
Цель: упростить работу оператора: освободить от переноса данных из формы письма в электронную таблицу и выводить необходимое количество заказов (отмечать или галочками или др способами) на печать на бланк (емс или почты россии).
Что необходимо:
1. Переносить данные с почты в таблицу.
2. Из таблицы выбирать необходимые заказы и отправлять на печать (на бланк ЕМС почты россии, на матричный принтер).
Возможны другие варианты, более простые или удобные.
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