Вывод данных заказа интернет-магазина на печать

Что есть:

интернет-магазин на Joomla 1.5.13

VirtueMart 1.1.4

Заказы поступают на электронную почту, данные вручную вносятся в таблицу ексель и по мере обработки заказов редактируются. (в виртумарте не редактируем, потому что не хватает полей для записи доп информации).

Цель: упростить работу оператора: освободить от переноса данных из формы письма в электронную таблицу и выводить необходимое количество заказов (отмечать или галочками или др способами) на печать на бланк (емс или почты россии).

Что необходимо:

1. Переносить данные с почты в таблицу.

2. Из таблицы выбирать необходимые заказы и отправлять на печать (на бланк ЕМС почты россии, на матричный принтер).

Возможны другие варианты, более простые или удобные.