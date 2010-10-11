Подправить скрипты.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки151 просмотр
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Подправить менюшки на ява скрипте, поменять фон на сайте, подправить вывод страниц.

Движок самописный. gem3000 (точка) com

13 лет назад
RusWEblancer
Никита 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад