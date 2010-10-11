Флеш карта проезда на сайт

Магазин по продаже электронного товара (рефераты, курсовые)
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Ориентир карта проезда магазина Азбука Вкуса (название файла map-600x400_2)
Карта уже отрисована в векторе (название файла ФТК карта)
В отрисовке все расписано.
Жду ваших предложений!
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