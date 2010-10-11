Флеш карта проезда на сайт

Что есть: интернет-магазин на Joomla 1.5.13 VirtueMart 1.1.4 Заказы поступают на электронную почту, данные вручную вносятся в таблицу ексель и по мере обработки заказов редактируются. (в виртумарте не редактируем, потому что не хватает полей для записи ...