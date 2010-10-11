Флеш карта проезда на сайт

$50
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок207 просмотров
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Ориентир карта проезда магазина Азбука Вкуса (название файла map-600x400_2)

Карта уже отрисована в векторе (название файла ФТК карта)

В отрисовке все расписано.

Жду ваших предложений!

13 лет назад
marook911
Егор 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад