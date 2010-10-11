Обмен электронных валют

Магазин по продаже электронного товара (рефераты, курсовые)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт позволяющий производить обмен:
Яндекс.Деньги - WMR
Яндекс.Деньги - WMU
Яндекс.Деньги - WMZ
Яндекс.Деньги - WME
WMR - Яндекс.Деньги
WMU - Яндекс.Деньги
WMZ - Яндекс.Деньги
WME - Яндекс.Деньги
При обмене "Яндекс.Деньги - WM*" клиенту только высылается e-mail, где идет оповещение, что он сам должен, вручную через сайт яндекса оплатить N-ю сумму на N-ый кошелек. Дальше уже оператор сам переводит на WM* кошелек клиента нужную сумму.
При обмене "WM* - Яндекс.Деньги" клиент автоматизированно оплачивает нужную сумму через сервис Webmoney, после чего оператору по средству E-mail'а сообщается что платеж совершен и он в ручном режими переводит на Yandex кошелек клиента нужную сумму.
Так же нужно чтобы было 2 обяз. поля: "Отдаете" и "Получаете", вписав в поле "Отдаете" сумму, высчитывалась динамически сумма "Получаете" и туда вписывалась. А так же поля с номераме кошельков, емеилом, именем и телефоном.
4 типа доставки (время, чисто для информации, процент для вычисления в поле "Получаете):
48 часа, 15%
24 часа, 20%
12 часов, 25%
1 час, 30%
По завершении всего отправка емеила клиенту с информацией и администрации.
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