Обмен электронных валют

Нужен скрипт позволяющий производить обмен:

Яндекс.Деньги - WMR

Яндекс.Деньги - WMU

Яндекс.Деньги - WMZ

Яндекс.Деньги - WME

WMR - Яндекс.Деньги

WMU - Яндекс.Деньги

WMZ - Яндекс.Деньги

WME - Яндекс.Деньги

При обмене "Яндекс.Деньги - WM*" клиенту только высылается e-mail, где идет оповещение, что он сам должен, вручную через сайт яндекса оплатить N-ю сумму на N-ый кошелек. Дальше уже оператор сам переводит на WM* кошелек клиента нужную сумму.

При обмене "WM* - Яндекс.Деньги" клиент автоматизированно оплачивает нужную сумму через сервис Webmoney, после чего оператору по средству E-mail'а сообщается что платеж совершен и он в ручном режими переводит на Yandex кошелек клиента нужную сумму.

Так же нужно чтобы было 2 обяз. поля: "Отдаете" и "Получаете", вписав в поле "Отдаете" сумму, высчитывалась динамически сумма "Получаете" и туда вписывалась. А так же поля с номераме кошельков, емеилом, именем и телефоном.

4 типа доставки (время, чисто для информации, процент для вычисления в поле "Получаете):

48 часа, 15%

24 часа, 20%

12 часов, 25%

1 час, 30%

По завершении всего отправка емеила клиенту с информацией и администрации.