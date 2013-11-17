Настроить Яндекс Метрика

На сайте установлена форма заказа, но на е-майл не приходят письма. Необходимо исправить. Пишите, кто готов помочь сегодня с указанием цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте есть форма заказа в 5 шагов, надо настроить в Яндекс.Метрике, чтобы собиралась статистика по заполнению этой формы.
Кто готов сделать сегодня? Пишите цену.
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