Настроить Яндекс.Метрику, а именно добавить статистику по формам, которые находятся на сайте. Поставить цели на заполнение этих форм.

И настроить, чтобы почта приходила с заполненных форм всегда, сейчас приходит не вся.

Кто готов сделать сейчас?