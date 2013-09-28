Скрипт сокращение ссылок

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки88 просмотров
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Добрый день.

Необходим скрипт сокращение ссылок с массовой загрузкой URL`ов и с возможностью выгрузки полученных результатов (новых URL).

10 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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