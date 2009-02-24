Нужен небольшой скрипт

ЗАКАЗ ВСЁ ЕЩЁ АКТУАЛЕН (5.05.2009)!!! Cайт на DLE 8.0 с видеороликами (просто вставляется видео через embed с разных видеохостингов - video.mail.ru, rutube.ru, youtube.com, smotri.com, myvi.ru и тд), но снимать один скриншот каждый раз с каждого ролика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт, который может отправлять смс по Украине и России. Так же должна поддерживатся функция подстановки любого номера отправителя. Оставляйте свои цены и предположительные сроки, заявки без цены не будут рассмотрены!
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