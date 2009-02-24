Нужен небольшой скрипт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки260 просмотров
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Нужен скрипт, который может отправлять смс по Украине и России. Так же должна поддерживатся функция подстановки любого номера отправителя. Оставляйте свои цены и предположительные сроки, заявки без цены не будут рассмотрены!

15 лет назад
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15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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