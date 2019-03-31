Помочь с php Скриптом

Сайт papagym.kz При нажатии на кнопку о пробной тренировки, на персональной странице каждого тренера, появляется форма заявки, на которой отображаются, все групповые программы, которые ведет этот тренер в соответствии с расписанием и временем, а так же, ...
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Добрый день!
Я только начинаю работать с php и начал сразу со сложного проекта.
Нужна помощь с выводом данных из базы данных.
Я могу показывать, что я сделал и что не получается, а вы сможете помочь исправить.
Интересно ли такое? Например, сейчас я хочу вывести простой листинг фильмов из базы данных.
Но у фильма есть режиссеры, продюсеры. Все они размещены в таблице Актеры и Разделены на Роли. Роль 1 - Режиссер, Роль 2 - Продюсеры.
Я не знаю, как лучше вывести к фильму актеров ? Делать 2 запроса с условием Роль = 1, Роль = 2? Или можно 1 запрос и уже потом работать с полученным массивом?
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