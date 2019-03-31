Помочь с php Скриптом

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок191 просмотр
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Добрый день!

Я только начинаю работать с  php и начал сразу со сложного проекта.

Нужна помощь с выводом данных из базы данных.

Я могу показывать, что я сделал и что не получается, а вы сможете помочь исправить.

Интересно ли такое? Например, сейчас я хочу вывести простой листинг фильмов из базы данных.

Но у фильма есть режиссеры, продюсеры. Все они размещены в таблице Актеры и Разделены на Роли. Роль 1 - Режиссер, Роль 2 - Продюсеры.

Я не знаю, как лучше вывести к фильму актеров ? Делать 2 запроса с условием Роль = 1, Роль = 2? Или можно 1 запрос и уже потом работать с полученным массивом?

PHP
5 лет назад
kamtm
Тимур 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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