Помочь с php Скриптом

Добрый день!

Я только начинаю работать с php и начал сразу со сложного проекта.

Нужна помощь с выводом данных из базы данных.

Я могу показывать, что я сделал и что не получается, а вы сможете помочь исправить.

Интересно ли такое? Например, сейчас я хочу вывести простой листинг фильмов из базы данных.

Но у фильма есть режиссеры, продюсеры. Все они размещены в таблице Актеры и Разделены на Роли. Роль 1 - Режиссер, Роль 2 - Продюсеры.

Я не знаю, как лучше вывести к фильму актеров ? Делать 2 запроса с условием Роль = 1, Роль = 2? Или можно 1 запрос и уже потом работать с полученным массивом?