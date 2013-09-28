Нужен грамотный программист, который знает что такое адаптированный дизайн (резиновый), html5 и css3 и используем самые современные технологии.

Есть много постоянных заказов.

Первый: Есть дизайн сайта http://s52.radikal.ru/i137/1309/c8/b22c333270ad.jpg функционал эффектов главной страницы почти как на сайте: www.pacha.com/ Но весь сайт намного проще. Бронирования и заказа билетов – НЕТ. 3d панорам нету.

Возможность регистрации с фейсбука есть. При регистрации,пользователи смогут видеть закрытые страницы с акциями – просто текст с картинками. Основная цель регистрации – сбор емейлов. Сайт должен тянуться по ширине до 1600px и уменьшаться до рамера экрана Iphone5 (чтобы грамотно отображаться на мобильных устройствах). Плюс обычная видео и фотогалерея, карта проезда с Google. 2 языка. Нужна очень удобная система управления. Очень нравится МодХ.

От вас интересует: цена и сроки – ПРИМЕРНЫЕ. Какая система управления?