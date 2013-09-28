Есть каталог, структурированный в два уровня: 1. Страны. 2. Провайдеры. На уровне провайдеров находится описание в виде таблицы. Из этого описания нужно спарсить урл сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен грамотный программист, который знает что такое адаптированный дизайн (резиновый), html5 и css3 и используем самые современные технологии.
Есть много постоянных заказов.
Первый: Есть дизайн сайта http://s52.radikal.ru/i137/1309/c8/b22c333270ad.jpg функционал эффектов главной страницы почти как на сайте: www.pacha.com/ Но весь сайт намного проще. Бронирования и заказа билетов – НЕТ. 3d панорам нету.
Возможность регистрации с фейсбука есть. При регистрации,пользователи смогут видеть закрытые страницы с акциями – просто текст с картинками. Основная цель регистрации – сбор емейлов. Сайт должен тянуться по ширине до 1600px и уменьшаться до рамера экрана Iphone5 (чтобы грамотно отображаться на мобильных устройствах). Плюс обычная видео и фотогалерея, карта проезда с Google. 2 языка. Нужна очень удобная система управления. Очень нравится МодХ.
От вас интересует: цена и сроки – ПРИМЕРНЫЕ. Какая система управления?
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