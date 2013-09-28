Поставить скрипт на джумлы

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок165 просмотров
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Нужен прогер на пхп, задачка:

не работает одна и та же форма заказа на разных страницах. предположительно конфликт java библиотек. необходимо найти и устранить

kranustanovki.ru

Также нужны постоянно скрипты простых калькуляторов и форм на джумле. Вобщем хорошему кодеру дадим заданих много, желателен опыт работы с джумлой.

10 лет назад
ac1q
Юрий 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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