Работа для программиста на джумла

Есть сайт букмекерской конторы. Нужно чтобы с одной букмекерской конторы, копировались ставки на другую букмекерскую конору (нашу) Кто знает что такое букмекерская контора (ставки на спорт) тот поймет. Прошу писать свои идеи по созданию, и как это будет ...