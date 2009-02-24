Работа для Perl кодера,оплата ежедневно

Требуется Perl программист,для дописания сканера соксов.

Знания что такое Syn пакеты и Linux обязательны.

Сразу стукать в асю и ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите одной

мессагой,чтобы не тратить время на интервью:

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Я нашёл вас там-то(линка).Меня зовут так-то,возраст.Я из

Города такого-то.Цена вашей работы за день от 15$ до

30$(работа планируется долгая,доход по нарастающей,чем

дольше с вами с живаемся,тем больше вы нам нужны и мы

платим)

Ваше портфолио,что делали,что писали,какие языки.

Если его нет,просто расскажите про Ваш опыт в Perl

поподробнее(обязательно)!!! И про Linux

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Кидал просьба не беспокоить.

Ася 493087523