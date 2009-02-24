Магазин

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую. Нужно исправить баг в магазине joomla.

также

Требуется программист для постонянных заказов.

Опыт работы и знание: PHP, SQL, Java Script, CSS, HTML, Ajax.

Обязанности:

Разработка новых и доработка уже существующих модулей и приложений для сайтов разной сложности.

331133554 - icq

15 лет назад
kabaev
Стас 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Flash Player для проигрывания flv роликов на сайте

    Необходимо сделать FlashPlayer определенного дизайна для проигрывания flv роликов на сайте. Необходимо реализовать возможность передавать параметром xml файл определенной структуры, в котором будет указано: название ролика, путь к файлу с видео, путь к файлу с рисунком ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Alternativa3D або Papiervision3D - Гра

    Alternativa3D або Papiervision3D шукає програміста для спільної роботи по створенню гри - довгострокове співробітництво. Першим проектом з реалізації цієї гри - он-лайн спідвею для багатьох гравців. Гра полягає в тому, щоб бути в 3D - ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется сконвертировать базу данных

    Есть база данных товаров из движка WebAsyst Shop-Script (http://www.shop-script.ru/) в Экселе, требуется сконвертировать и подготовить ее для импорта в движок PHP SHOP (phpshop.ru), результирующий файл также должен быть в Экселе. Указывайте цену и срок. Все предложения оставляйте ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разаработка модуля для osc vam

    $250

    Здравствуйте, требуется доработка версии OSCommerce VAM. Необходимо написать (или установить, если уже существует) модуль, который бы связал товары в магазине с товарами в файле Exel. Задача модуля такая – сделать возможным обновление товаров ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер УРЛов

    $50

    Техническое задание: парсер УРЛов выдачи Поисковых Систем Необходимо написать универсальный парсер для сбора информации с основых поисковых систем Интернета. Предпочтительным является язык программирования: PHP Обязательно, чтоб результаты парсинга сохранялись в базе данных MYSQL Основные характеристика парсера: * ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка сайта

    Сайт www.compas.in.ua Есть пожелания по доработке данного сайта (изменения в текущем состоянии) + реализация дополнительных возможностей. Два основных требования: 1. Предложения принимаются только от проживающих в Киеве 2. Ценовая политика - гривны.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Компонент Joomla для Турсайта

    Нужен компонент для Joomla 1.0 для туристического сайта. Краткое описание функционала: - Вывод списка туров с разделением по странам - Подбор тура по параметрам (дата вылета, кол-во дней, город вылета, страна, класс отеля и т.п.) - Возможность просмотре подробной ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дописать не большой модуль для сайта

    $70

    Нужно написать модуль библиотеки для сайта, То есть с админ панели администратор мог добавлять к книгу не сам файл а именно текст с файла, и эти книги отображались в панели пользователя. Сроки ограничены 1 макс 2 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Простой скрипт

    Нужен скрипт который заходит на сервер и заливает файлы во все домены которые есть на этом сервере Расчет через сервис безопасных сделок. Скрипт готов за 1 день 1700 руб Скрипт готов за 2 дня ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание различных модулей для Joomla 1.0

    Надо несколько модулей написать для Joomla 1.0 Цель найти человека специалиста который бы имел опыт работы в написании различных модулей и компонентов. Хотел бы узнать порядок цифр и увидеть примеры работы. Также ищу взаимовыгодное сотрудничество по сайтам ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад