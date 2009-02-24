Компонент Joomla для Турсайта

Нужен компонент для Joomla 1.0 для туристического сайта.

Краткое описание функционала:

- Вывод списка туров с разделением по странам

- Подбор тура по параметрам (дата вылета, кол-во дней, город вылета, страна, класс отеля и т.п.)

- Возможность просмотре подробной информации о туре

- On-line заказ, возле каждого тура кнопка заказа, после нажатия на которую, человек заполняет свои данные и информация отправляется на е-маил вместе с информацией о выбранном туре.

- Возможность помечать горящие туры.

- Вывод списка отелей, между странами, турами и отелями должна быть взаимосвязь при просмотре и редактировании.

Интересует стоимость и сроки, предпочтительнее готовые решения.