Доработать админку сайта на Oscommerce

ЗАКАЗ ВСЁ ЕЩЁ АКТУАЛЕН (5.05.2009)!!! Cайт на DLE 8.0 с видеороликами (просто вставляется видео через embed с разных видеохостингов - video.mail.ru, rutube.ru, youtube.com, smotri.com, myvi.ru и тд), но снимать один скриншот каждый раз с каждого ролика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по движку Oscommerce.
1. Необходимо сайт (один) перенести на другой домен.
2. В текущем сайте (другой) www.pocyda.ru - в админке добавить некоторые функции. Например, статистика продаж, распечатка счетов-фактур и прочие. Движок сайта - osCommerce (чистый osc, не дистрибутив-модификация) - http://www.oscommerce.com/solutions/downloads (Online Merchant v2.2 Release Candidate 2a)
3. Прописать кое какие ссылки на сайте
Жду предложений!
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