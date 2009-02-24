Доработать админку сайта на Oscommerce

$35
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка151 просмотр
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Нужен специалист по движку Oscommerce.

1. Необходимо сайт (один) перенести на другой домен.

2. В текущем сайте (другой) www.pocyda.ru - в админке добавить некоторые функции. Например, статистика продаж, распечатка счетов-фактур и прочие. Движок сайта - osCommerce (чистый osc, не дистрибутив-модификация) - http://www.oscommerce.com/solutions/downloads (Online Merchant v2.2 Release Candidate 2a)

3. Прописать кое какие ссылки на сайте

Жду предложений!

15 лет назад
atemixx
Артем 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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