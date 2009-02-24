Восстановлениe различных сайтов из вeб-архива

ЗАКАЗ ВСЁ ЕЩЁ АКТУАЛЕН (5.05.2009)!!! Cайт на DLE 8.0 с видеороликами (просто вставляется видео через embed с разных видеохостингов - video.mail.ru, rutube.ru, youtube.com, smotri.com, myvi.ru и тд), но снимать один скриншот каждый раз с каждого ролика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на постоянную работу человек, для восстановления различных сайтов из вэб архива. Объем работы разнообразный – от просто перекачать сайт и восстановить структуру сайта, до создания нового сайта с нуля. При правильном подходе сайт восстанавливается за 1 день. Сайты далее будут использоваться как сателлиты, поэтому структура и дизайн должны быть самыми простыми (можно даже использовать бесплатные КАЧЕСТВЕННЫЕ шаблоны). Главное что бы сайт на выходе отвечал требования СДЛ. Все должно быть написано на РНР (требование хостинга и заказчика). Бюджет порядка 40-60 долларов за сайт. В месяц 10-15 сайтов.
Пожалуйста, любителей:
- не выдерживающих сроки
- выдающих чужые работы за свои.
просьба не суетиться.
Стучите, пожалуйста, ТОЛЬКО в асю 342548864, для БЫСТРОГО ответа от Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо:
- 5-7 работ, которые Вы сделали сами
- сроки, за которые делаете эти работы.
- стоимость этих работ.
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