Восстановлениe различных сайтов из вeб-архива

Требуется на постоянную работу человек, для восстановления различных сайтов из вэб архива. Объем работы разнообразный – от просто перекачать сайт и восстановить структуру сайта, до создания нового сайта с нуля. При правильном подходе сайт восстанавливается за 1 день. Сайты далее будут использоваться как сателлиты, поэтому структура и дизайн должны быть самыми простыми (можно даже использовать бесплатные КАЧЕСТВЕННЫЕ шаблоны). Главное что бы сайт на выходе отвечал требования СДЛ. Все должно быть написано на РНР (требование хостинга и заказчика). Бюджет порядка 40-60 долларов за сайт. В месяц 10-15 сайтов.

Пожалуйста, любителей:

- не выдерживающих сроки

- выдающих чужые работы за свои.

просьба не суетиться.

Стучите, пожалуйста, ТОЛЬКО в асю 342548864, для БЫСТРОГО ответа от Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо:

- 5-7 работ, которые Вы сделали сами

- сроки, за которые делаете эти работы.

- стоимость этих работ.