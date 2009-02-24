Минисайт на флeш

Пример: http://www.enteractive.co.il/minisite2. Страница на тему раскрутки сайтов: 4 сервиса справа налево - построение сайта и хостинг, SEO и SEM, кампании PPC, почтовые рассылки. В форме - 3 обязательных поля имени, телефона и эл. почты и с проверкой верности записи 2х последних, с отправкой данных на емейл вебмастера. Структура должна быть похожа на пример, но не создаваться впечатление, что страница скопирована. Картинки, цвета и символика другие. Тексты будут обеспечены с обьяснением, какой куда вставлять. Перед подачей заявки убедиться, что есть возможность работы с текстами на иврите (windows-1255), прилагается файл с текстом для тестирования. Во флеше тексты обычно переворачиваются, то есть по сравнению с образцом должны отображаться написанными с конца в начало. Проверить так ли это, и мы предоставим тексты таким образом чтобы их надо было только скопировать и вставить.

Оплата почтовым переводом Western Union.