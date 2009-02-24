Закончить 2 проекта Flash сайтов

По неким (достаточно обоснованным) причинам текущий исполнитель не может закончить 2 проекта (хотя работать с ним было очень приятн)

Есть все исходники

Дизайн утвержден (нужны только мелкие правки)

Нужно закончить проекты (в основном это наполнение и фотогалереи) - тексты и ссылки на фото-видео материалы есть

Сайты уже висят в тестовом режиме - ссылки в ЛС или ICQ (424433518)

Срок 5 дней

Бюджет - 100

ПОСТОПЛАТА

Желающим получить предоплату просьба не писать либо расчитовать только на безопасную сделку!