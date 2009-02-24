Закончить 2 проекта Flash сайтов

ЗАКАЗ ВСЁ ЕЩЁ АКТУАЛЕН (5.05.2009)!!! Cайт на DLE 8.0 с видеороликами (просто вставляется видео через embed с разных видеохостингов - video.mail.ru, rutube.ru, youtube.com, smotri.com, myvi.ru и тд), но снимать один скриншот каждый раз с каждого ролика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По неким (достаточно обоснованным) причинам текущий исполнитель не может закончить 2 проекта (хотя работать с ним было очень приятн)
Есть все исходники
Дизайн утвержден (нужны только мелкие правки)
Нужно закончить проекты (в основном это наполнение и фотогалереи) - тексты и ссылки на фото-видео материалы есть
Сайты уже висят в тестовом режиме - ссылки в ЛС или ICQ (424433518)
Срок 5 дней
Бюджет - 100
ПОСТОПЛАТА
Желающим получить предоплату просьба не писать либо расчитовать только на безопасную сделку!
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