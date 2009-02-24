Пара скриптов

Веб-программированиеЗавершен1 заявка137 просмотров
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Необходимо написать два несложных скрипта на php. ТЗ в приложении, очень желательно сегодня, оплата в webmoney.

15 лет назад
SPb-Group
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
immaster
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро, четко, и удобно, спасибо большое, и рекомендую всем.
Отличный заказчик. В работе проблем не возникло. Надеюсь на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
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