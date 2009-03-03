Сделать доработки, Host CMS

Я уже постил запрос на этот модуль, но многие не поняли, что мне нужно. Решил написать ТЗ и закинуть заново. Для начала посмотрите старый запрос по этой ссылке http://www.weblancer.net/projects/97935.html Потом скачайте прикреплённый файл с ТЗ.