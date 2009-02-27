Дописать не большой модуль для сайта

Нужно написать модуль библиотеки для сайта, То есть с админ панели администратор мог добавлять к книгу не сам файл а именно текст с файла, и эти книги отображались в панели пользователя.

Сроки ограничены 1 макс 2 дня.

Ссылку на сайт дам в личку. В icq не пишите плз что бы путаниц не получилось