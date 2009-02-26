Простой скрипт

Веб-программированиеЗавершен2 заявки252 просмотра
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Нужен скрипт который заходит на сервер и заливает файлы во все домены которые есть на этом сервере

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Скрипт готов за 2 дня 1000руб

15 лет назад
sun044
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
werewolf
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$47
1 день
Отличный человек, все понимает с полу слова, сам дает предложения по ТЗ
Сразу знает, что хочет получить в итоге. ТЗ было грамотно составлено. В общем только положительные эмоции, приятно работать с человеком, рекомендую.
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