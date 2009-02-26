Простой скрипт

Необходимо убрать флеш-картинку и на ее место вставить готовую gif-ку. Доработать портфолио - сделать не полное отображение фотографий, а несколько фотографий и кнопку "далее" для просмотра всех остальных фотографий. Бюджет - 1500 р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт который заходит на сервер и заливает файлы во все домены которые есть на этом сервере
Расчет через сервис безопасных сделок.
Скрипт готов за 1 день 1700 руб
Скрипт готов за 2 дня 1000руб
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