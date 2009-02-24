Написание различных модулей для Joomla 1.0

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок173 просмотра
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Надо несколько модулей написать для Joomla 1.0

Цель найти человека специалиста который бы имел опыт работы в написании различных модулей и компонентов.

Хотел бы узнать порядок цифр и увидеть примеры работы.

Также ищу взаимовыгодное сотрудничество по сайтам на CMS Joomla 1.0

P.S: надо видеть диапазон цен

Joomla
15 лет назад
cryopol
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
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