Разаработка модуля для osc vam

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Здравствуйте, требуется доработка версии OSCommerce VAM.
Необходимо написать (или установить, если уже существует) модуль, который бы связал товары в магазине с товарами в файле Exel. Задача модуля такая – сделать возможным обновление товаров в Интернет-магазине с учетом размеров и цветов, которые есть на складе и указаны просто в виде позиций типа Название-…-размер-Цвет и количеств (т.е. в файле Exel всего 2 столбца).
(пример
Цветы-Розы-большие-желтые 5 шт
Цветы-розы-большие-синие 6 шт
Цветы-фиалки-гигантские-розовые 7шт
…)
Нужно поставить атрибуты в соответствие карточке товара, в данном примере у товара Роза должны меняться атрибуты, т.е. “желтые большие” – есть, “синие большие” – есть, других нет, при обновлении склада (файла Exel) из него исчезает какая-то позиция, она должна исчезать и из Интернет-магазина, т.е. в примере, если исчезли Цветы-Розы-большие-желтые, то на странице товара Розы должны остаться только атрибуты “большие синие”.
Проблема мне представляется решаемой средствами php и java в течении нескольких дней, я бы и сам смог это сделать только, к сожалению, не владею java. Поэтому вместо того чтобы читать, написал техздание и готов заплптить 5000 р за рабочую версию (если этого мало – назовите свою цену). Если никто не согласится, придется читать Яву)))
Техзадание: (картинки в присоединенном архиве)
Админка:
В левой колонке, вероятнее всего во вкладке Каталог, должна появиться строчка Склады (картинка 1), при нажатии на которую должна появляться страница с перечнем складов в столбик и строкой поиска, как показано на приложенной картинке 2.
Поиск должен работать по всем складам и на отдельной странице Результаты поиска должен выдавать результаты в виде таблицы с 3 столбцами Наименование, Склад, Количество (картинка 3).
При нажатии на какой-либо склад (картинка 2) мы должны проваливаться и попадать на страницу с перечнем товаров и строкой поиска в верхней строчке именно по этому складу (картинка 4). В верхней части страницы конкретного склада должна быть кнопка Обновить список товаров, при нажатии на которую должен возникать диалог загрузки файла и происходить обновление этого раздела. Файл является заранее подготовленным файлом Exel с 2я колонками: Наименование и количество (если это необходимо его можно переводить в текстовый файл с разделителями).
При добавлении нового товара (или обновлении существующего) после заполнения всех стандартных полей версии Vam на вкладке Атрибуты должна появиться возможность привязать к данной карточке товара любое количество позиций со всех Складов (пример интерфейса приложен на картинке 5). Добавленные позиции (напротив которых стоит галочка) должна сразу появляться под словами Выбранные позиции и должна существовать возможность привязки к ним цвета и размера.
При обновлении какого-либо Склада скрипт должен обновлять все соответствующие единицы товаров, т.е. он должен заливать весь файл на сервер и, перебирая товарные карточки магазина, сравнивать количество привязанных к ним позиций с позициями на новом обновленном складе (если они там отсутствуют или их количество 0 менять на 0, если они присутствуют на складе, а в магазине указано количество 0 менять на складское) (если я правильно понимаю, это очень долгий процесс, так как сравниваться будут большие объемы данных, этому моменту нужно уделить особое внимание(!) обновление должно происходить без ошибок).
Сторона каталога:
На странице товара, где непосредственно происходит заказ в месте, где обычно находятся дополнительные параметры заказа (цвет, размер….) должно появиться одно окошко в котором будут сразу 2 опции (цвет и размер) (картинка 6)
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