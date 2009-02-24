Доработка сайта

Необходимо убрать флеш-картинку и на ее место вставить готовую gif-ку. Доработать портфолио - сделать не полное отображение фотографий, а несколько фотографий и кнопку "далее" для просмотра всех остальных фотографий. Бюджет - 1500 р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт www.compas.in.ua
Есть пожелания по доработке данного сайта (изменения в текущем состоянии) + реализация дополнительных возможностей.
Два основных требования:
1. Предложения принимаются только от проживающих в Киеве
2. Ценовая политика - гривны.
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