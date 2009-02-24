Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка248 просмотров
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Сайт www.compas.in.ua

Есть пожелания по доработке данного сайта (изменения в текущем состоянии) + реализация дополнительных возможностей.

Два основных требования:

1. Предложения принимаются только от проживающих в Киеве

2. Ценовая политика - гривны.

15 лет назад
COMPASS-Xpert
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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