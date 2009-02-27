Техническое задание: парсер УРЛов выдачи Поисковых Систем

Необходимо написать универсальный парсер для сбора информации с основых поисковых систем Интернета.

Предпочтительным является язык программирования: PHP

Обязательно, чтоб результаты парсинга сохранялись в базе данных MYSQL

Основные характеристика парсера:

* Скрипт должен уметь парсить по заданному ключевому слову основные поисковые системы Интернета (Яндекс, Гугл, Рамблер)

* Можно выбирать как одну поисковую систему, несколько, либо же все сразу (выбор должен подтверждаться чекбоксами)

* Обязательным является также возможность парсинга по блогам, картингам, новостям, RSS и видео (соответственно юзеру должен быть предоставлен выбор парсинга простой выдачи, по блогам, картинок и т.д. или все сразу - также чекбоксы)

* Также в скрипте должна быть возможность указывать глубину парсинга (т.е. до какого места в выдаче должен работать скрипт)

* Обязательна возможность парсера работать с прокси (список прокси будет браться из просто тхт файла)

* Если в выдаче по разным ПС встречаются одинаковые УРЛы скрипт должен удалить повторения перед записью в БД

Вся полученная информация должна сохранятся в таблице со следующей структурой

1. ID

2. УРЛ ссылки

3. Место в выдаче

4. Поискова система

5. Заголово сайта

Результаты парсинга по выдаче должны сохранятся в одну таблицу, по РСС в другую, по видео в третью, по новостям в 4-у и т.д. Все должно хранится отдельно.