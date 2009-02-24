Flash Player для проигрывания flv роликов на сайте

Необходимо сделать FlashPlayer определенного дизайна для проигрывания flv роликов на сайте.

Необходимо реализовать возможность передавать параметром xml файл определенной структуры, в котором будет указано: название ролика, путь к файлу с видео, путь к файлу с рисунком заставки. Также должна быть возможность передать параметром путь к видео файлу.

За более детальной информацией обращайтесь на почту или icq: 466918472