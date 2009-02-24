Требуется сконвертировать базу данных

Работа выполненана 200%, постоянные обещания расчитаться позже, оплаты до сих пор нет (, т.к. мой аккаунт временно ограничен по причине неоплаты комиссии, вынужден опубликовать отрицательный отзыв. Вот уже и праздники давно минули, а оплаты все нет и пологаю не будет, хотя условием проекта была безопасная сделка.