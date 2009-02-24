Граббинг каталога продукции и т.д.

1. Есть три сайта поставщиков с каталогами продукции (фото продукции, технические параметры, описание и т.д.). Необходимо экспортировать каталоги одной таблицей в mysql БД.

Один из сайтов gifts.ru

2. Написать скрипт для каждодневного изменения складских остатков. Значения берутся из xls или csv файлов, либо непосредственно с сайта поставщика.