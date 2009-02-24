Модульная система управления качеством

Добрый день! Необходимо внести 4 небольших поправки в скрипт каталога spbfit.ru/catalog (подробнее в прикрепленном файле) По оплате не знаю сколько это может стоить, но должно быть явно дешевле самого скрипта :), каталог был написан за 3000 wmr. ...