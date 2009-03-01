Реализация ЧПУ для модуля в WordPress

Есть самописный модуль в WordPress, который выдает контент из базы с помощью GET-переменных (например www.site.ru/catalog/?model=123 - файл-обработчик catalog.php).

1. Нужно встроенными средствами WordPress (класс WP_Rewrite) добиться того, чтобы записанная в базу (в таблицу модуля) ссылка (ЧПУ-шная - допустим www.site.ru/catalog/super-model-123/) выдавала тот же результат что и в www.site.ru/catalog/?model=123.

2. и редиректила с www.site.ru/catalog/?model=123 на www.site.ru/catalog/super-model-123/

так же делается с ЧПУ постов в WordPress, нужно сделать так же для модуля.