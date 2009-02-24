Добрый день! Необходимо внести 4 небольших поправки в скрипт каталога spbfit.ru/catalog (подробнее в прикрепленном файле) По оплате не знаю сколько это может стоить, но должно быть явно дешевле самого скрипта :), каталог был написан за 3000 wmr. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модификация DLE
добавление каталога.
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