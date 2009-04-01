Сделать копипаст для букмекерской конторы

Есть сайт букмекерской конторы.

Нужно чтобы с одной букмекерской конторы, копировались ставки на другую букмекерскую конору (нашу)

Кто знает что такое букмекерская контора (ставки на спорт) тот поймет.

Прошу писать свои идеи по созданию, и как это будет выглядеть.

Отвечу и в личке и в аське, но больше предпочтение отдаю в аську - 200053130.

Спасибо.