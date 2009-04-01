Сделать копипаст для букмекерской конторы

Веб-программированиеЗавершен3 заявки295 просмотров
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Есть сайт букмекерской конторы.

Нужно чтобы с одной букмекерской конторы, копировались ставки на другую букмекерскую конору (нашу)

Кто знает что такое букмекерская контора (ставки на спорт) тот поймет.

Прошу писать свои идеи по созданию, и как это будет выглядеть.

Отвечу и в личке и в аське, но больше предпочтение отдаю в аську - 200053130.

Спасибо.

15 лет назад
lo07ko
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$150
7 дней
Работа сделана отлично. Парсер работает хорошо. Человек действительно мастер своего дела. Для этой работы искалось очень много людей, и никто так справиться с работой не смог. Задержек не было. Уже заказываю новые скрипты, будем продолжать сотрудничество. Безусловно 10/10 баллов.
Прекрасный заказчик. Приятно общаться и иметь деловые отношения с такими людьми. Работали с поэтапной оплатой, никаких задержек в переводе денег не было. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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