Простая анимация картинки

Здравствуйте, необходимо анимировать картинку в машины, а точнее сделать мигающие фары

Вот пример http://almaz-olma.kiev.ua/ (подождите 6 секунд и фары маргнут)

Нужно сделать Как то так или похоже. (желательно по плавнее) или эффект включенных фар.

И встроить эту анимацию в дизайн (сайт на джумле)

И применить простой эффект переливания на логотип.

Жду ваших предложений.