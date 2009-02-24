Простая анимация картинки

$10
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок187 просмотров
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Здравствуйте, необходимо анимировать картинку в машины, а точнее сделать мигающие фары

Вот пример http://almaz-olma.kiev.ua/ (подождите 6 секунд и фары маргнут)

Нужно сделать Как то так или похоже. (желательно по плавнее) или эффект включенных фар.

И встроить эту анимацию в дизайн (сайт на джумле)

И применить простой эффект переливания на логотип.

Жду ваших предложений.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
dizswf
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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