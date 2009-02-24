Грабер-конвертер в xml

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок267 просмотров
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Грабер-конвертер раздела "цены-компании" с сайта ht tp:/ /ww w.m sou z. ru/k irpich price.a spx в формат xml (commerceML)

15 лет назад
ssft
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$55
1 день
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