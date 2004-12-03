Необходимо разработать интегрированное всплывающее меню с использованием технологий Flash и Java. Важно применять прозрачный фон для улучшения визуального восприятия. Предоставьте функциональное решение, которое будет работать на современных веб-страницах.
РАЗРАБОТКА ИГРЫ СТРЕЛЯЛКИ "apache-2"
Проэкт недоработан все эпизоды проработаны,отсутствует сценарий.Приглашаем сподвижников.
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