Требуется создать движок для сайта на PHP с обязательной регистрацией пользователей и подпиской на новости. После авторизации пользователи смогут размещать информацию с ограничениями. Необходимо реализовать каталог зарегистрированных пользователей, личные разделы для редактирования данных и админ-панель для управления контентом и доской объявлений. Интересуют возможности и стоимость выполнения проекта.