Требуется подготовить техническое задание с прототипами для маркетплейса, используя Axure. Ожидается детальное описание функционала и визуализация интерфейсов для последующей разработки.
Сделать интеграцию Битрикс с Озон
Нужно сделать интеграцию битрикса с озоном, чтобы выгружалась информация по товарам (цена , остатки)
Документацию по АПИ могу прислать
Ищу именно исполнителя
Работа по постоплате
От вас цена и срок
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