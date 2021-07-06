Требуется реализация способа оплаты между пользователями на фриланс-бирже, написанной на Django с использованием JS. Необходимо интегрировать систему Stripe для передачи денег от клиентов к фрилансерам. Оплата через PayPal не подходит, так как средства поступают только заказчику. Инструкции по интеграции Stripe доступны, но требуется помощь в реализации.