Сделать интеграцию Битрикс с Озон

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки532 просмотра

Нужно сделать интеграцию битрикса с озоном, чтобы выгружалась информация по товарам (цена , остатки)

Документацию по АПИ могу прислать

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Работа по постоплате

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4 года назад
karlsonfly
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