Система обработки почты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок303 просмотра

Необходимо создать систему обработки писем-подтверждений, приходящих из системы бронирования, и автоматизировать процессы сбора информации для выписки турпутевок и договоров.

Подробное описание - в приложении.

17 лет назад
BrunoBananni
Тихонов 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров