Нужен скрипт который будет добавлять (по расписанию) на доску объявлений...объявления. Более подробно в приложении к проекту.
Система обработки почты
Необходимо создать систему обработки писем-подтверждений, приходящих из системы бронирования, и автоматизировать процессы сбора информации для выписки турпутевок и договоров.
Подробное описание - в приложении.
Заявки фрилансеров
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