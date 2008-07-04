Скрипты для автоматизации работы

Создание набора скриптов/приложений для автоматизации сбора и сортировки информации с различных информационных ресурсов сети, редактировании этой информации и ввода в спец. БД.

Создание сайта для реализации коммерческого проекта по использованию разработанных скриптов.

Требуется специалист, имеющий опыт разработки Web скриптов или приложений, а также создания сайтов.

P.S. Краткое ТЗ в архиве. Если после ознакомления с ним появятся вопросы/пожелания/предложения - буду рад обсудить в индивидуальном порядке. Пишите на emails:

[email protected]

[email protected]