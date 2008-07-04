Создать сайт- полуплатёжная система.

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Закрыт3 заявки183 просмотра

Прежде чем обращаться прочитайте внимательно условия:

Предоплаты НЕТ!!!!

Оплата после настройки и тестирования на нашем хосте.

Посредникам просьба НЕ ОБРАЩАТЬСЯ.

Постоянный контакт обязателен.

Сроки и ТЗ должны соблюдаться.

Подробности в Аську 224400694

17 лет назад
edisson
Гость 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров